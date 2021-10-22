Одержання 1 млн грн неправомірної вигоди експосадовцем Нацполіції: матеріали відкрито

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно колишнього начальника департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції України (далі – Департаменту НПУ) викритого на одержанні 980 тис. грн неправомірної вигоди та подальшій її легалізації, а також ще однієї особи – приватного підприємця, який і надав неправомірну вигоду. Дії експосадовця кваліфіковано за ч.4 ст. 368, ч.1 ст. 209 КК України, а приватного підприємця —за ч. 3 ст. 369 КК України («Надання неправомірної вигоди»).

Слідство встановило, що колишній очільник Департаменту НПУ, володіючи інформацією про реальні потреби підрозділів у закупівлі обладнання, організував разом зі знайомим йому приватним підприємцем восени 2016 року закупівлю такого обладнання та спеціальних костюмів для потреб підрозділу НПУ в Луганській області. В результаті закупівлі НПУ сплатила за обладнання 3 млн грн, із яких приватний підприємець перерахував 980 тис. грн нібито за юридичні послуги (які насправді не надавалися) компанії, кінцевим бенефіціаром якої, як з’ясувало слідство, був на той момент чинний посадовець НПУ.

У квітні 2021 року детективи НАБУ спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва САП повідомили цим двом особам про підозру.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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