Одеські митники упередили незаконне переміщення понад 20 тис пачок сигарет

Тютюнові вироби іноземного виробництва, які прибули до Чорноморська на поромі з Грузії, переміщувалися з приховуванням від митного контролю.

41 сумку з сигаретами знайшли співробітники відділу портового контролю та відділу проведення спеціальних оглядових операцій Одеської митниці ДФС спільно з чотирилапим помічником митників Меджиком та прикордонниками на верхній палубі в вентиляційних шахтах.

За фактом незаконного переміщення 20 140 пачок сигарет з приховуванням від митного контролю складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.

Остаточну вартість вилученої тютюнової продукції визначить товарознавча експертиза.

Источник: sfs.gov.ua

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