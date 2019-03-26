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Одеські митники упередили незаконне переміщення понад 20 тис пачок сигарет

Одеські митники упередили незаконне переміщення понад 20 тис пачок сигарет

Тютюнові вироби іноземного виробництва, які прибули до Чорноморська на поромі з Грузії, переміщувалися з приховуванням від митного контролю.

41 сумку з сигаретами знайшли співробітники відділу портового контролю та відділу проведення спеціальних оглядових операцій Одеської митниці ДФС спільно з чотирилапим помічником митників Меджиком та прикордонниками на верхній палубі в вентиляційних шахтах.

За фактом незаконного переміщення 20 140 пачок сигарет з приховуванням від митного контролю складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 483 Митного кодексу України.

Остаточну вартість вилученої тютюнової продукції визначить товарознавча експертиза.

Одеські митники упередили незаконне переміщення понад 20 тис пачок сигарет

Одеські митники упередили незаконне переміщення понад 20 тис пачок сигарет

Источник: sfs.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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