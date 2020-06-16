Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:48
Просмотров: 9

Одеські поліцейські вилучили у місцевого жителя пів кілограма кокаїну

Одеські поліцейські вилучили у місцевого жителя пів кілограма кокаїну

За цінами «чорного» ринку загальна вартість вилученого становить близько мільйона гривень.

24-річного зловмисника викрили оперативники сектору кримінальної поліції територіального підрозділу спільно з Комінтернівською місцевою прокуратурою. Молодика затримали на одній із вулиць Южного Одеської області, коли він отримав пакет з наркотичним порошком кур’єрською доставкою. Припущення правоохоронців, що це кокаїн, підтвердив експрес-тест.

«Пояснення щодо походження наркотиків правопорушник надавати відмовився. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зараз фігурант в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід. За такий злочин йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна», - повідомив начальник Южненського відділення поліції Іван Могорян.

Поліцейські проводять заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до постачання наркотичних речовин на територію міста.

Южненське відділення поліції в Одеській області

Источник: npu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ЧП в Одесской области: ливень затопил город и несколько сел (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня 08:42    137
В Харькове полиция займется пассажирами без масок
Сегодня 07:11    369
Під час поліцейської спецоперації затримано організовану злочинну групу кваліфікованих квартирних крадіїв
15.06.2020 07:53    177
Полиция устанавливает причины смерти женщины в Московском районе
15.06.2020 07:45    277
Колишньому поліцейському Кривого Рогу повідомлено про підозру
13.06.2020 12:19    175
Слідчі Нацполіції повідомили про підозру екскерівникові підрозділу «Укразалізниці», який завдав державі збитків на 854 мільйони гривень
13.06.2020 09:02    144
Посадовців Одеської мерії підозрюють у заволодінні 131 млн грн
12.06.2020 11:28    106
Співробітникам патрульної поліції Одещини оголошено про підозру
12.06.2020 10:52    110
У Вінниці правоохоронці затримали злочинну групу за підозрою у вимаганні у вінничанина 50 тисяч гривень неіснуючого боргу
12.06.2020 07:59    130
На харьковских дорогах установили более 300 видеокамер
12.06.2020 07:16    562
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 