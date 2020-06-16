Одеські поліцейські вилучили у місцевого жителя пів кілограма кокаїну

За цінами «чорного» ринку загальна вартість вилученого становить близько мільйона гривень.

24-річного зловмисника викрили оперативники сектору кримінальної поліції територіального підрозділу спільно з Комінтернівською місцевою прокуратурою. Молодика затримали на одній із вулиць Южного Одеської області, коли він отримав пакет з наркотичним порошком кур’єрською доставкою. Припущення правоохоронців, що це кокаїн, підтвердив експрес-тест.

«Пояснення щодо походження наркотиків правопорушник надавати відмовився. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зараз фігурант в ізоляторі тимчасового тримання чекає на запобіжний захід. За такий злочин йому загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна», - повідомив начальник Южненського відділення поліції Іван Могорян.

Поліцейські проводять заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до постачання наркотичних речовин на територію міста.

Южненське відділення поліції в Одеській області

Источник: npu.gov.ua

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