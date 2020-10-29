Один из главарей боевиков «ДНР» рассказал, как грабили при захвате Донбасс

Создатель батальона «Восток» боевиков «ДНР» Александр Ходаковский признал, что в 2014 году грабили Донбасс для «решения военных и хозяйственных задач».

«Четырнадцатый год был динамичным во всем, наряду с военными задачами всплывала куча хозяйственных проблем — военный инструмент нужно было как-то содержать. Я не изображаю девственника и не отвожу смущенно взгляд, когда мне задают вопросы — где брали деньги. Бизнес хотел выжить, поэтому шел к наиболее, по его мнению, вменяемым», — написал Ходаковский на своей странице в Telegram.

«Действительно, мы не претендовали на передел, не лезли в долевое участие, устанавливали «поборы» на вполне подъемном уровне», — уточнил террорист принципы рэкета.

«Корпорация «Олимп», крупнейший производитель спиртного, выделяла что-то около ста тысяч долларов, компания «Укрсплав» помогала техникой, сигаретчики «Хамадея» тоже не жаловались», — привел он примеры.

«Потом, когда запахло государством, я собрал всех, поблагодарил, и отправил к Тимофееву — тогда мы считали, что монополия на водку и табак должна быть у государства», — написал он Ходаковского.

Но «государство» продолжило грабить дальше. «Для сравнения, «Олимп» сразу «наклонили» на три с половиной миллиона долларов в месяц, а потом табак и водку и вовсе передали в частные руки близкого к Захарченко человека», — уточнил боевик.

«Я один раз взял грех на душу и разрешил «Хамадею» вывезли в Россию часть оборудования — теперь они клепают сигареты где-то под Евпаторией», — попытался отбелить свои действия Ходаковский.

Источник: sprotyv.info

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