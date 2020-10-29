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Один из главарей боевиков «ДНР» рассказал, как грабили при захвате Донбасс

Один из главарей боевиков «ДНР» рассказал, как грабили при захвате Донбасс

Создатель батальона «Восток» боевиков «ДНР» Александр Ходаковский признал, что в 2014 году грабили Донбасс для «решения военных и хозяйственных задач».

«Четырнадцатый год был динамичным во всем, наряду с военными задачами всплывала куча хозяйственных проблем — военный инструмент нужно было как-то содержать. Я не изображаю девственника и не отвожу смущенно взгляд, когда мне задают вопросы — где брали деньги. Бизнес хотел выжить, поэтому шел к наиболее, по его мнению, вменяемым», — написал Ходаковский на своей странице в Telegram.

«Действительно, мы не претендовали на передел, не лезли в долевое участие, устанавливали «поборы» на вполне подъемном уровне», — уточнил террорист принципы рэкета.

«Корпорация «Олимп», крупнейший производитель спиртного, выделяла что-то около ста тысяч долларов, компания «Укрсплав» помогала техникой, сигаретчики «Хамадея» тоже не жаловались», — привел он примеры.

«Потом, когда запахло государством, я собрал всех, поблагодарил, и отправил к Тимофееву — тогда мы считали, что монополия на водку и табак должна быть у государства», — написал он Ходаковского.

Но «государство» продолжило грабить дальше. «Для сравнения, «Олимп» сразу «наклонили» на три с половиной миллиона долларов в месяц, а потом табак и водку и вовсе передали в частные руки близкого к Захарченко человека», — уточнил боевик.

«Я один раз взял грех на душу и разрешил «Хамадею» вывезли в Россию часть оборудования — теперь они клепают сигареты где-то под Евпаторией», — попытался отбелить свои действия Ходаковский.

Источник: sprotyv.info

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