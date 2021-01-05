Офіцери внутрішньої та власної безпеки викрили чергового перевертня у погонах

Військовослужбовець мав надавати зловмисникам інформацію про місця розташування та час несення служби прикордонників.

Сьогодні офіцери внутрішньої та власної безпеки Чопського загону ГВВВБ «Захід» спільно зі співробітниками УСР в Закарпатській області ДСР НПУ та слідчими ТУ ДБР, Львів, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону, в ході реалізації матеріалів кримінального провадження, затримали у Чопі інспектора прикордонної служби Чопського загону, який вимагав та отримав від місцевого мешканця другу частину неправомірної вигоди у розмірі 10000 гривень (перша частина становила 8000 грн – переказом на банківську картку), за сприяння незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України на ділянці відповідальності відділення «Саловка» відділу «Соломоново».

Військовослужбовець мав надавати зловмисникам інформацію про місця розташування та час несення служби прикордонників відділу (типу С) Чопського загону. Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії

Зауважимо, що кримінальне провадження розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

Источник: dpsu.gov.ua

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