Офіс Генпрокурора прагне вивести справу за підозрою заступника Керівника Офісу Президента з підслідності НАБУ

Зміна підозри одному з учасників злочину у справі надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта на нетяжку некорупційну статтю Кримінального кодексу України свідчить про штучне створення офісом Генпрокурора підґрунтя для виведення з-під відповідальності осіб, задіяних у вчиненні злочину, серед яких – заступник Керівника Офісу Президента.

Попри наявність достатніх доказів, здобутих під час розслідування детективами НАБУ, які свідчать про надання екснародним депутатом України неправомірної вигоди, та підтвердженням цього факту ним самим під час допитів, прокурор ОГП 27 січня 2021 року перекваліфікував злочин, інкримінований екснародному депутату, на некорупційний (ч.4 ст.27 ч.2 ст.384 КК України). Відтак, начебто створено формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника Офісу Президента.

Звертаємо увагу офісу Генпрокурора, що, згідно з вимогами ч.7 ст.216 КПК України, у кримінальних провадженнях за ст.384 Кримінального кодексу України досудове розслідування здійснює слідчий того органу, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким почато досудове розслідування. Оскільки експертиза, за результатами якої видано недостовірний висновок, проводилась за фактом кримінального правопорушення, підслідного НАБУ, саме Національне бюро повинне здійснювати досудове розслідування навіть після зміни кваліфікації.

Директор Національного бюро за погодженням прокурорами САП 28.12.2020 звернувся до Офісу Генпрокурора з постановою про витребування кримінального провадження у порядку ст.ст. 110, 216 КПК України та ст.17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України». Крім того, 05.01.2021 Директор НАБУ надіслав до ОГП постанову про необхідність доручення досудового розслідування у цій справі детективам Національного бюро, з огляду на положення статті 216 КПК України. Однак, станом на момент цієї публікації Генеральний прокурор зазначені рішення не виконала.

Також ОГП фактично заблокував можливість оскарження в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду незаконного рішення Печерського райсуду столиці про зміну підслідності у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Офісу Президента. Відповідне рішення райсуду Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва ОГП витребувало нібито під приводом розслідування дій Генерального прокурора з незаконної зміни прокурорів САП у провадженні НАБУ. Відтак, законне рішення АП ВАКС про витребування справи з Печерського суду до цього часу не виконується.

Рішення АП ВАКС про витребування справи:

Нагадуємо, 23 грудня 2020 року заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою заступника керівника Офісу Президента від Національного бюро до Служби безпеки України. Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42.

До цього, 1 грудня, напередодні повідомлення заступнику керівника Офісу Президента про підозру, Генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав, змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів.

НАБУ вкотре наголошує, що кримінальне провадження за підозрою екснардепа і заступника керівника Офісу Президента є виключною підслідністю НАБУ і САП, і має бути повернуте до Національного бюро для подальшого розслідування детективами. Це підтвердив Вищий антикорупційний суд.

Источник: nabu.gov.ua

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