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Офіс генпрокурора розслідує справу щодо розстрілу українських полонених на Запорізькому напрямку

Офіс генпрокурора розслідує справу щодо розстрілу українських полонених на Запорізькому напрямку

24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району росіяни розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон, йдеться (https://t.me/pgo_gov_ua/27632) у повідомленні.

Встановлено підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Слідчі мають також відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.

Стратою беззбройних полонених росіяни вкотре порушили норми Женевських конвенцій.

Джерело: https://t.me/spravdi/43235

Новости портала «Весь Харьков»

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