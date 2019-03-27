Оголошено підозру особі, яка здійснила анонімне фінансування політичної партії на суму 2,2 млн грн (ВІДЕО)

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ГУ СБУ в місті Києві та Київській області 25.03.2019 повідомлено про підозру громадянці України, яка здійснила внески на підтримку однієї з політичних партій на загальну суму понад 2,2 млн грн, залишившись при цьому анонімною особою, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 159-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказана громадянка, усвідомлюючи заборону щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами, вступила в попередню змову з керівником відділення одного з українських банків, яка, у свою чергу, використавши службове становище та адміністративний вплив на персонал банку, забезпечила незаконне оформлення платежів та підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції.

Так, з метою незаконного внесення грошових коштів з приховуванням їх дійсного походження підозрювана внесла на розрахунковий рахунок політичної партії понад 2,2 млн грн, при цьому незаконно використавши персональні дані 15 громадян України та не вказавши себе як власника коштів та їх платника, таким чином залишившись анонімною особою.

За результатами слідства особі, яка здійснювала анонімне фінансування політичної партії, оголошено підозру за ч. 4 ст. 159-1 КК України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації). Вирішується питання щодо оголошення підозри керівнику відділення банку.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

Источник: gp.gov.ua

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