Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 91

Оголошено підозру особі, яка здійснила анонімне фінансування політичної партії на суму 2,2 млн грн (ВІДЕО)

За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими ГУ СБУ в місті Києві та Київській області 25.03.2019 повідомлено про підозру громадянці України, яка здійснила внески на підтримку однієї з політичних партій на загальну суму понад 2,2 млн грн, залишившись при цьому анонімною особою, тобто вчинила злочин, передбачений ст. 159-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказана громадянка, усвідомлюючи заборону щодо здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами, вступила в попередню змову з керівником відділення одного з українських банків, яка, у свою чергу, використавши службове становище та адміністративний вплив на персонал банку, забезпечила незаконне оформлення платежів та підбір осіб, від імені яких були здійснені незаконні банківські операції.

Так, з метою незаконного внесення грошових коштів з приховуванням їх дійсного походження підозрювана внесла на розрахунковий рахунок політичної партії понад 2,2 млн грн, при цьому незаконно використавши персональні дані 15 громадян України та не вказавши себе як власника коштів та їх платника, таким чином залишившись анонімною особою.

За результатами слідства особі, яка здійснювала анонімне фінансування політичної партії, оголошено підозру за ч. 4 ст. 159-1 КК України (порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації). Вирішується питання щодо оголошення підозри керівнику відділення банку.

Слідчі дії тривають.

Оголошено підозру особі, яка здійснила анонімне фінансування політичної партії на суму 2,2 млн грн (ВІДЕО)

Оголошено підозру особі, яка здійснила анонімне фінансування політичної партії на суму 2,2 млн грн (ВІДЕО)

Оголошено підозру особі, яка здійснила анонімне фінансування політичної партії на суму 2,2 млн грн (ВІДЕО)

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вперше з’явився шанс великого майбутнього для України, але точка неповернення ще не пройдена – Президент
26.03.2019 10:38    133
Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»
26.03.2019 10:04    104
ЦВК зареєструвала 2020 міжнародних спостерігачів на президентські вибори 31 березня
26.03.2019 08:53    69
Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру колишнім керівникам ДК «Укрспецекспорт»
26.03.2019 08:44    77
Павло Петренко: Мін’юст запустив просвітницький проект для молоді «гусь йде на вибори»
26.03.2019 08:16    94
Президент закликав не повторювати помилок минулого, коли втрата єдності українців призводила до втрати державності
26.03.2019 07:29    120
Поліція: «злодії в законі» збираються приїхати в Україну під час виборів і дестабілізувати ситуацію
26.03.2019 07:11    139
В «РК-Активе» «Роскосмоса» оказался только пассив
25.03.2019 10:06    173
$10 млн налички, 1000 соучастников. ГПУ и СБУ разоблачили разветвленную схему наркоторговли
25.03.2019 09:06    171
Европейское бюро по противодействию коррупции разоблачило Тимошенко в очередной лжи
25.03.2019 07:31    782
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 