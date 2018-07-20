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Оголошено про підозру працівнику кримінальної поліції, викритому СБУ у Києві на збуті наркотиків

Оголошено про підозру працівнику кримінальної поліції, викритому СБУ у Києві на збуті наркотиків

У рамках розпочатого кримінального провадження співробітники Служби безпеки України викрили у Києві працівника кримінальної поліції, який організував схему збуту наркотичних речовин.

Правоохоронці встановили, що старший оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіції столиці систематично збував канабіс наркозалежним особам. До протиправного «бізнесу» зловмисник залучив двох спільників, які постачали йому наркотики та допомагали їх реалізовувати.

Співробітники спецслужби затримали старшого лейтенанта поліції у Дарницькому районі Києва. Неподалік місця роботи оперуповноважений разом зі спільником намагалися збути чергову партію канабісу, вартість якої становить двадцять тисяч гривень. Ще одного спільника правоохоронці затримали за адресою проживання у столиці.

Наразі у рамках кримінального провадження, розслідування якого здійснює Служба безпеки України, усім трьом затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання для наркоділків запобіжного заходу.

Операція проводилась спільно з Київським міським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та працівниками прокуратури м. Києва.

Прес-центр СБ України

Оголошено про підозру працівнику кримінальної поліції, викритому СБУ у Києві на збуті наркотиків

Оголошено про підозру працівнику кримінальної поліції, викритому СБУ у Києві на збуті наркотиків

Оголошено про підозру працівнику кримінальної поліції, викритому СБУ у Києві на збуті наркотиків

Оголошено про підозру працівнику кримінальної поліції, викритому СБУ у Києві на збуті наркотиків

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: сбу

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