ОГП: псевдомеру Маріуполя повідомили про підозру в держзраді

Депутатові міської ради Маріуполя від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», якого окупанти призначили «головою адміністрації міста Маріуполь», заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, повідомив 9 квітня Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, депутат міської ради від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», перебуваючи у Маріуполі, який на теперішній час частково під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами. Згідно з псевдоуказом голови фейкової республіки «ДНР», з 6 квітня 2022 року підозрюваний називає себе «головою адміністрації міста Маріуполь». Псевдоголова частково окупованого міста допомагає РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні.

4 квітня в Маріуполі Донецької області за підтримки російських військових «призначили» так званого «мера» міста. Ним став представник української партії ОПЗЖ Костянтин Іващенко, повідомила Маріупольська міська рада.

Источник: radiosvoboda.org

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