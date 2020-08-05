Криминал
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05.08.2020 18:00
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Ограбление в Малой Даниловке: из сейфа частного дома украли большую сумму денег

Ограбление в Малой Даниловке: из сейфа частного дома украли большую сумму денег

Сегодня, 5 августа, около 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина зашел в частный дом, расположенный в пгт Малая Даниловка. Угрожая ножом, злоумышленник забрал 5 миллионов гривен, 60 тысяч долларов и 35 тысяч евро из сейфа дома и кошелек. На момент совершения преступления в доме находилась няня с двухмесячным ребенком.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции. В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Полиция обращается ко всем, кто имеет какую-либо информацию о данном происшествии, сообщить ее по спецлинии 102.

Агентство Телевидения Новости

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