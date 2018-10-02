Охранная фирма-фигурант дела о погроме в горсовете будет охранять парк Горького – ХАЦ

КП «Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького» заключило соглашение с ООО «Агентство комплексной безопасности - Галеон» по охране территории парка Горького на сумму 2123000 гривен.

Об этом стало известно из отчета о заключении договора и проведения аукциона, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро», сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Как выяснили активисты ХАЦ, основателем фирмы победителя является Татьяна Топчий, а директором - Ольга Топчий. Они являются родственниками директора КП «Харьковгорлифт».

Кроме того, эта фирма является фигурантом уголовного производства в отношении работы «конвертационного» центра.

Более того, сотрудники фирмы, по мнению следователей, являются организаторами беспорядков в горсовете 20 июня 2018, отметили в ХАЦ.

По их информации, СБУ в Харьковской области установила лиц, которые были организаторами массовых беспорядков. Ими оказались руководитель департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской обороны горсовета (Валентин Топчий), директор КСП «Харьковгорлифт» (Алексей Топчий), совладельцы ООО «Охранное агентство« Практик »и владелица ООО« Агентство Комплексной безопасности «Галеон »» и ООО «Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма».

В ХАЦ выяснили, что другие участники торгов также связаны с Харьковским горсоветом.

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