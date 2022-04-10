Оккупационные власти Крыма призывают к политическому террору

Очевидные для населения оккупированного Крыма неудачи российского вторжения на материковую Украину заставляют Кремль и подчиненных коллаборантов заниматься поисками «оправданий».

Оккупационные власти Крыма призывают к проведению политического террора на полуострове.

Об этом пишет ARC.

Отмечается, что 8 апреля так называемый «председатель государственного совета» оккупантов Владимир Константинов пространно объяснял журналистам о якобы «успешно выполняемых» планах «специальной операции». При этом фейковый «крымский спикер» прямо признал нелояльность к оккупантам большинства населения Херсонской области и анонсировал масштабные меры по «денацификации».

С апреля российские войска перешли к системным публичным убийствам населения, как это произошло во время «зачистки» в Новоалексеевке или расстрела лодки на Каховском водохранилище.

«Такая «политика» российских оккупантов полностью корректируется с нынешним заявлением Константинова о том, что «когда я слышу слово Украина, нервно вздрагиваю». Напомним, что общеизвестной стала фраза нацистского предшественника Константинова, группенфюрера СС Ганса Йоста, о том что «когда я слышу о культуре, я снимаю с предохранителя свой браунинг». Кроме нацистских требований «убрать из оборота», слово Украина Константинов также предложил сносить памятники Тарасу Шевченко и заявил, что якобы «никакого украинского народа не существует»», — пишет ARC.

Однако российские нацисты вряд ли будут ограничивать себя войной с памятниками и библиотеками Крыма и Херсонщины.

«В настоящее время заместитель председателя российского совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что якобы введенные против агрессора санкции цивилизованных стран являются «агрессией против России» и якобы «предоставляют право на самооборону». Такие заявления следует оценивать как прямую угрозу совершения российской агентурой на территории цивилизованных стран террористических актов и политических убийств, направленных на лиц, причастных к разработке, внедрению и контролю за исполнением санкций», — резюмирует ARC.

Источник: sprotyv.info

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