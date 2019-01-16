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Оккупанты хаотично минируют свои передовые позиции, - ГУР

Оккупанты хаотично минируют свои передовые позиции, - ГУР

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает нарушать международные конвенции о запрете применения противопехотных мин и взрывных устройств.

В частности, в исполнение указаний российских советников, увеличено количество участков для минирования в районах передовых позиций соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. При этом значительная часть минно-взрывных заграждений оборудуется в авральном порядке, без обозначения их соответствующими указателями на местности и без надлежащего оформления схем минирования.

В результате указанных безответственных действий российских войск возрастает опасность для мирного населения, а также создаются предпосылки для осложнения работ по разминированию в будущем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Источник: sprotyv.info

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