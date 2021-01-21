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Оккупанты хотят провести на Донбассе очередной «референдум»: что известно

Оккупанты хотят провести на Донбассе очередной «референдум»: что известно

Главарь террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что на территории временно оккупированных районов Донецкой области он хочет провести новый «референдум о самоопределении».

Так он якобы хочет доказать миру, что такова «воля народа Донбасса», говорится в сообщении российского пропагандистского ресурса РИА Новости. Боевик солгал, что в «ДНР» якобы живут по принципам демократии, но при этом умолчал обо всех преступлениях, которые там совершают российские оккупанты и их пособники уже седьмой год.

«Тот факт, что мы говорим о готовности «республики» вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», – сказал Пушилин, оправдывая российскую агрессию и террор на востоке Украины.

Кроме того, он заверил, что якобы готов к тому, чтобы на очередном «референдуме» присутствовали международные наблюдатели. Подытоживая, главарь оккупантов безосновательно обвинил Украину в преступлениях против жителей Донбасса и якобы искажении информации обо всем, что там происходит.

«Именно поэтому мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта», – высказался Пушилин, вынося за скобки Россию.

Источник: sprotyv.info

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