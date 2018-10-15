Оккупанты комплектуют войска призывниками с диагнозом "умственная отсталость(дебильность)" - ГУР
"ополчение ДОМБАСА"
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование скрывает внедрение практики комплектования рядовым составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет призыва на военную службу лиц, находящихся на психиатрическом и наркологическом учете.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В частности, согласно требованиям приказа т.н. «МЗ ДНР», врачам-психиатрам, которые в составе военно-врачебных комиссий осуществляют обследование призывников, запрещено фиксировать установленный диагноз «легкая умственная отсталость (дебильность)» и признавать таких кандидатов негодными к военной службе.
В то же время, военно-врачебные комиссии скрыто рекомендуют не привлекать призывников с указанным диагнозом к несению караульной и патрульной службы и не допускать их в районы расположения командных пунктов российско-оккупационных войск.
Источник: voronz.in.ua