Оккупанты комплектуют войска призывниками с диагнозом "умственная отсталость(дебильность)" - ГУР

"ополчение ДОМБАСА"

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование скрывает внедрение практики комплектования рядовым составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет призыва на военную службу лиц, находящихся на психиатрическом и наркологическом учете.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, согласно требованиям приказа т.н. «МЗ ДНР», врачам-психиатрам, которые в составе военно-врачебных комиссий осуществляют обследование призывников, запрещено фиксировать установленный диагноз «легкая умственная отсталость (дебильность)» и признавать таких кандидатов негодными к военной службе.

В то же время, военно-врачебные комиссии скрыто рекомендуют не привлекать призывников с указанным диагнозом к несению караульной и патрульной службы и не допускать их в районы расположения командных пунктов российско-оккупационных войск.

Источник: voronz.in.ua

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