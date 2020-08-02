Оккупанты на Донбассе силой заставляют местных жителей вступать в свои ряды, - разведка

По данным разведки Объединенных сил, подразделения вооруженных формирований РФ на Донбассе существенно недоукомплектованы и хотят решить эту проблему использовав потенциал мирного населения мужского пола, но безуспешно.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что агитационная кампания и призывы идти служить в армию псевдореспублик не вызывают доверия у местных жителей.

"Оккупационные власти, не имея поддержки и авторитета, просто внушают страх мужчинам призывного возраста. В свое войско они теперь силой набирают пополнение, используя угрозы заставляют заключать контракты со своими вооруженными формированиями. Запугиванием также пытаются контролировать и остальную часть населения", - уточняют в разведке.

Кроме того, комплектация личным составом соединений и частей оккупантов продолжается за счет наемников из РФ.

"О боевом духе в подразделениях оккупационных войск РФ говорить не стоит, он давно сломлен. Об этом свидетельствует очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирства личного состава. Употребление алкоголя и наркотиков в них становится нормой, и их главари теряют контроль над подчиненными", - заключают в разведке.

Источник: censor.net.ua

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