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Оккупанты на Донбассе усиливают подготовку разведывательных подразделений - ГУР

Оккупанты на Донбассе усиливают подготовку разведывательных подразделений - ГУР

На оборудованных на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях полигонах под руководством инструкторов из подразделений специального назначения ВС РФ проводится интенсивная боевая подготовка разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В частности, предусмотрено проведение соревнований разведчиков. Характерно, что с целью навязывания личному составу ложных традиций и усиления антиукраинских настроений, церемонию награждения победителей этих соревнований запланировано провести 5 ноября - во время торжественных мероприятий по случаю очередной годовщины основания советской разведки", - отметили в ГУР.

Разведчики добавили, что командиры передовых подразделений российско-оккупационных войск продолжают практику бесконтрольного направления в т.н. "серую зону" диверсионно-разведывательных групп, сформированных из числа прибывших в ходе последней ротации наемников, для минирования местности и обстрелов позиций Объединенных сил.

Источник: prm.ua

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Темы: война, ордло

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