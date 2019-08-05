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Оккупанты насаждают крымским детям культ войны: правозащитники бьют тревогу

Оккупанты насаждают крымским детям культ войны: правозащитники бьют тревогу

Российские оккупационные власти проводят в Крыму системную политику милитаризации детей и подростков. Правозащитники продолжают фиксировать на территории оккупированного РФ Крымского полуострова регулярное проведение мероприятий милитаристской направленности с привлечением к ним детей.

Об этом сообщает сайт «Крымской правозащитной группы».

Эксперт КПГ Ирина Седова пояснила, что подобные действия российских властей и парамилитарных формирований в Крыму помогают развитию у детей культа войны и толерантности к насилию.

“Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи «русского мира». Более того, детям навязывается исключительно «русская» идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства — Украиной. Используя такие мероприятия, российские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права”, — отметила правозащитник.

По ее словам, это — политика деперсонализации личности и подготовка молодежи к незаконному с точки зрения международного гуманитарного права призыву в армию страны-оккупанта.

«Обычно врагом по российским учебным программам и образовательным мероприятиям является или Украина, или демократические западные государства», — добавила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Источник: sprotyv.info

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