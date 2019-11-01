Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:34
Просмотров: 49

Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР

Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР

На фоне процессов разведения войск российская оккупационная власть на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях объявила о проведении совместных учений с привлечением как оккупационных администраций, так и подразделений российско-оккупационных войск и других незаконных вооруженных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эотм сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления оккупационных войск и вывод на полигоны подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для отработки практических действий на местности", - сказано в сообщении.

В то же время военными комиссариатами оккупационных администраций разослали предприятиям повестки о призыве рабочих на военные сборы.

Отмечается, что контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: война, ордло

Читайте ещё:

ОБСЕ зафиксировала нарушение режима прекращения огня в Петровском: опубликованы данные
Сегодня 07:20    66
У Зеленского сообщили, что будет с Золотым и Петровским после отхода ВСУ
31.10.2019 09:45    312
ЗНАЙ ИСТОРИЮ. Норд-Ост. 17 лет
30.10.2019 10:26    271
ВР поддержала законопроект о статусе добровольцев: за что голосовали
30.10.2019 08:46    135
ОБСЄ виявила "незвичні черги" під Горлівкою: подробиці
30.10.2019 08:36    197
У розвідці повідомили про нову тактику ворожих снайперів в зоні ООС — деталі
30.10.2019 06:42    192
ЗС РФ проводить перевірку окупаційних підрозділів на Донбасі, виявлені великі обсяги розкрадань
29.10.2019 06:40    149
Адвокат пояснив, чому Росія не віддає захоплені українські катери
28.10.2019 11:30    313
В Донецке взорвали вышку мобильного оператора: появилось ВИДЕО и требования к оккупантам
28.10.2019 10:06    275
РФ может объявить в розыск украинских моряков — адвокат
28.10.2019 09:42    228
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 