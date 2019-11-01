Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР

На фоне процессов разведения войск российская оккупационная власть на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях объявила о проведении совместных учений с привлечением как оккупационных администраций, так и подразделений российско-оккупационных войск и других незаконных вооруженных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об эотм сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"В рамках учений осуществляется развертывание полевых пунктов управления оккупационных войск и вывод на полигоны подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для отработки практических действий на местности", - сказано в сообщении.

В то же время военными комиссариатами оккупационных администраций разослали предприятиям повестки о призыве рабочих на военные сборы.

Отмечается, что контроль за подготовкой и проведением учений осуществляется представителями штаба Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Источник: censor.net.ua

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