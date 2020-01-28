Оккупанты ограничивают работу ОБСЕ на Донбассе: опубликованы новые данные

Российские оккупанты ограничивают работу миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Согласно сообщению, возле населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское боевики блокировали представителей СММ ОБСЕ.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничения СММ ОБСЕ в выполнении мандата Миссии по стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В ежедневном отчете от 25 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Староласпа, Заиченко, Приморское и Сосновское», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пунктах пропуска на границе возле населенного пункта Изварино и в пешеходном пункте пропуска на границе около населенного пункта Северный наблюдателям СММ было предложено покинуть указанные районы.

«Пятый день подряд представители вооруженных формирований Российской Федерации ограничивают доступ наблюдателей Миссии возле участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское к камере СММ», — добавили в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии недопустимы.

Источник: sprotyv.info

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