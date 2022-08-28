Оккупанты планируют установить в Мариуполе памятник Невскому

Власти Санкт-Петербурга планируют установить в оккупированном российскими войсками Мариуполе памятник князю Александру Невскому. Строительство было внесено в «план восстановления» разрушенного во время штурма российскими военными города.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Всего в работах по восстановлению Мариуполя будут задействованы 2049 человек, бюджет на это выделен, власти не сообщают. Петербургские специалисты будут в том числе, как утверждается, проектировать и строить академический русский драматический театр, восстанавливать Парк 50-летия Победы, гостиницы и жилые дома.

Князь Невский не в первый раз связывается представителями российских властей с нынешней войной в Украине. В начале августа Кремль предложил государственным СМИ сравнивать Президента России Владимира Путина с причисленным к лику святых новгородским князем, а саму войну против Украины с Невской битвой и крещением Руси.

Напомним, в Харькове в мае этого года снесли памятник Невскому, установленный на улице Академика Павлова.

Джерело: infonavigator.com.ua

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