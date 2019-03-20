Оккупанты позвали на помощь ФСБ, чтоб остановить хищение военного имущества, — ГУР

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает интенсивно пополнять запасы соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В частности, увеличились объемы поставок из РФ на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые Украины участка границы.

В то же время, командиры частей и подразделений противника продолжают требовать от российского командования увеличение объемов пополнения запасов, прежде всего по направлению тылового обеспечения.

В связи с этим, с 18 марта в соединения и частях российско-оккупационных войск начали работу специально созданные комиссии с целью установления объемов превышения установленных лимитов расходов имущества тылового обеспечения, в т.ч. горюче-смазочных материалов. В состав комиссий включены представители ФСБ РФ для выявления фактов нецелевого использования и хищения военного имущества.

Источник: sprotyv.info

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