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Оккупанты применили возле Марьинки необычное оружие: есть версия зачем. ВИДЕО

Оккупанты применили возле Марьинки необычное оружие: есть версия зачем. ВИДЕО

В сети появилось видео удара боевиков из установки дистанционного разминирования УР83П (либо УР-77 «Метеорит», также называемый «Змей Горыныч»).

Несмотря на то, что по всей видимости оккупанты преследовали военные цели, на видео можно увидеть, что на окраине Марьинки находятся жилые постройки, а значит, в опасности оказалось мирное население.

Также важно отметить, что применение установки для снятия минных полей может быть признаком подготовки наступательной операции на этом участке фронта.

ВИДЕО https://sprotyv.info/wp-content/uploads/2019/07/Messenger.mp4?_=1

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ордло

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