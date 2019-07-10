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Оккупанты применили возле Марьинки необычное оружие: есть версия зачем. ВИДЕО
В сети появилось видео удара боевиков из установки дистанционного разминирования УР83П (либо УР-77 «Метеорит», также называемый «Змей Горыныч»).
Несмотря на то, что по всей видимости оккупанты преследовали военные цели, на видео можно увидеть, что на окраине Марьинки находятся жилые постройки, а значит, в опасности оказалось мирное население.
Также важно отметить, что применение установки для снятия минных полей может быть признаком подготовки наступательной операции на этом участке фронта.
ВИДЕО https://sprotyv.info/wp-content/uploads/2019/07/Messenger.mp4?_=1
Источник: sprotyv.info
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