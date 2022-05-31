Оккупанты признали, что россия вывозит зерно из Херсонской области

По данным российских СМИ, пшеницу будут вывозить по наземному пути, поскольку часть акватории Черного моря заминирована.

Об этом пишет издание Фокус.

Оккупационные власти Херсонской области начали вывозить зерно прошлого урожая, собранное украинскими аграриями, на территорию российской федерации. Об этом заявил так называемый «замглавы военно-гражданской администрации» региона Кирилл Стремоусов.

По его словам прошлогодний урожай пшеницы начали «экспортировать» в россию, то есть речь идет якобы о продаже зерна в рф.

«Есть место, куда складывать (новый урожай), хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны российской федерации», — сказал Стремоусов.

Он также добавил, что аграрии Херсонской области готовятся к полноценной уборке нового урожая озимых зерновых к 20 июня. Кроме того, оккупационные власти решают вопрос о поставках семечки на предприятия региона и российские заводы.

Источник: sprotyv.info

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