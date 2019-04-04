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Оккупанты продолжают обстреливать жилые дома на территории ОРДЛО

Оккупанты продолжают обстреливать жилые дома на территории ОРДЛО

Украинская сторона СЦКК сообщает, что боевики ВФ РФ активизировались и продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии разграничения с целью дискредитации подразделений Объединенных сил. Активные боевые действия и внутренние разборки российско-оккупационных войск угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса.

В отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 1 апреля, обнародована информация о повреждении трех жилых домов на улице Крылова в населенном пункте Глубокий, что на неподконтрольной правительству Украины территории, на расстоянии около 55 км к западу от Луганска.

Так, 28 марта наблюдатели зафиксировали в жилых многоквартирных зданиях около 80 разбитых окон, более 50 пробоин на втором этаже в стенах первого здания, которые возникли в результате стрельбы из стрелкового оружия калибра 7,62 мм. В то же время, на расстоянии 150 метров от дома были обнаружены 13 воронок, образовавшихся в результате разрывов артиллерийских снарядов калибра 122 мм, и 7 свежих воронок от разрывов боеприпасов с неопределенного вооружения. Кроме того, во дворе у дома команда СММ заметила разбитое лобовое стекло тяжелого тягача типа «КамАЗ».

На этой же улице члены патруля Миссии увидели еще 2 поврежденные дома. В одном из них были разбиты 4 окна и обнаружено более 10 отверстий, в другом — также 4 разбиты окна. По оценке, имеющиеся повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Обследуя данный участок за 70-150 метров от домов, наблюдатели также видели 17 воронок.

Кроме того, 29 марта в Глубоком работал мини БПЛА СММ, который зафиксировал повреждения домов и воронки на указанной территории, чем подтвердил разрушительные последствия вражеского обстрела

Украинская сторона СЦКК отмечает, что данные обстрелы — это ничто иное, как внутренние разборки, агрессия и неадекватное поведение наемников РФ.

При детальном изучении расстояния, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации имеются убедительные основания утверждать о непричастности подразделений Объединенных сил к обстрелу жилых домов мирных жителей Глубокого.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ордло

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