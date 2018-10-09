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Оккупанты шантажируют работодателей, сгоняя мужчин призывного возраста на «сборы резервистов» - ГУР МО Украины

Оккупанты шантажируют работодателей, сгоняя мужчин призывного возраста на «сборы резервистов» - ГУР МО Украины

Российское оккупационное командование проводит скрытые меры по принуждению мужского населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей проходить военную службу в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, до конца октября с.г. оккупантами запланировано проведение очередного этапа сборов т.н. «резервистов».

В связи с этим, российские оккупационные администрации шантажируют местных частных предпринимателей привлечением к ответственности за трудоустройство лиц, ранее не привлекавшихся к прохождению т.н. военной службы и уклоняющихся от подготовки в т.н. «резерве» российских оккупационных войск.

При этом, т.н. «военные комиссариаты» обязали руководителей предприятий на оккупированных территориях обеспечить до 10 октября с.г. явку всех работников, которые не принимали участие в предыдущих собраниях резервистов в августе с.г., для проведения медкомиссии и последующего направления на военно-учебные сборы. Таким образом противник пытается решить проблему пополнения личным составом российских оккупационных войск в зимний период.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ордило

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