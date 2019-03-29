Оккупанты в ОРДЛО устраивают «мобилизацию», чтобы люди не уехали на выборы

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск усиливает подготовку мобилизационного резерва в ОРДЛО.

В частности, с 23 марта с.г. на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводится ряд мобилизационных мероприятий. В связи с этим «военные комиссариаты» принудительно привлекают работников бюджетных учреждений и предприятий на десятидневные сборы, во время которых предусмотрен комплекс занятий, в т.ч. по огневой подготовке, защите от оружия массового поражения и тому подобное.

В то же время, оккупационная «администрация» путем привлечения определенной части жителей ОРДЛО к мобилизационным мероприятиям планирует искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта с.г. для участия в выборах президента Украины.

Источник: sprotyv.info

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