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Оккупанты заминировали две автодороги на Донбассе: в ОБСЕ сообщили детали

Оккупанты заминировали две автодороги на Донбассе: в ОБСЕ сообщили детали

4 марта примерно в 2 км к югу от н. п. Ясное БПЛА СММ ОБСЕ малого и дальнего радиусов действия впервые зафиксировали 33 противотанковые мины, установленные поперек автодороги T0509 и в поле возле ее северной стороны, а также 1, предположительно, предупредительный знак о минной опасности, который лежал на земле. По оценке, все эти мины принадлежат вооруженным формированиям, говорится в последнем отчете миссии ОБСЕ.

Кроме этого, 4 марта БПЛА СММ малого радиуса действия в очередной раз обнаружил порядка 17 противотанковых мин (две, по оценке, были сгоревшие), установленных поперек автодороги M14 примерно в 2,5 км к югу от н. п. Саханка. По оценке, эти мины принадлежат вооруженным формированиям.

Источник: sprotyv.info

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