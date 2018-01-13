Криминал
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13.01.2018 13:52
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Около 1,5 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Около 1,5 тыс. иностранцев запрещен въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма

Около 1,5 тыс. иностранным гражданам запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированной территории АР Крым, в том числе более 100 артистов и деятелей культуры, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации пресс-службы Госпогранслужбы, только с начала 2018 года уже выявлено более 30 лиц, посещавших оккупированный Крым вопреки установленному порядку.

Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на временно оккупированной территории АР Крым.

"Отметим, что в течение 2017 года составлено почти 2,3 тыс. админпротоколов по ст.204-2 КУоАП (Кодекс Украины об административных правонарушениях - ИФ) за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сказано в сообщении.

Госпогранслужба Украины обращает внимание как граждан Украины, так и других государств, что нарушение порядка въезда на территорию оккупированного Крыма через закрытые правительством Украины пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, предусматривает уголовную (ст.332-1 Уголовного кодекса Украины) и административную (ст. 204-1 и ст. 204-2 КУоАП) ответственность.

Агентство Телевидения Новости

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