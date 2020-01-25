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Около 30 человек держали в трудовом рабстве в "Храме" на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Около 30 человек держали в трудовом рабстве в Храме на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Установлена группа злоумышленников, которые занимались трудовой эксплуатацией граждан уязвимых категорий: наркозависимых и бездомных. Около 30 мужчин и женщин удерживали в доме под названием "Храм".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Пребывание в ложном "реабилитационном центре" стоило родным 2 тыс. грн в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн.

Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храмов", которые обеспечивали деятельность заведения, вербовщики, постоянно следили за удерживаемыми, и охранники, которые выполняли силовые функции.

"Работников" набирали по объявлению в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. некоторых кандидатов вербовали на улицах, пользуясь их тяжелым положением.

Морально сломленых мужчин и женщин злоумышленники под наблюдением вывозили на строительные объекты в разные города Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать находящихся наказывали методами физического воздействия.

Фигуранты называли этот процесс "трудотерапия". Курс лечения длился от двух месяцев до года.

Полицейские пресекли деятельность одного из "центров", расположенного в Мариуполе. Также установлены лица, которых удерживали здесь раньше.

К ответственности привлекаюя лидера преступной группы и его сообщников. Все они жители Мариуполя 31-37 лет.

Кроме того, в ложном "реабилитационном центре" полицейские обнаружили ранее судимого 25-летнего мужчину, который больше года скрывался от полиции. Злоумышленник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым инкриминируют ч.2 ст. 149 "Торговля людьми" и ч.2 ст.146 "Незаконное лишение свободы" Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Около 30 человек держали в трудовом рабстве в Храме на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Около 30 человек держали в трудовом рабстве в Храме на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Около 30 человек держали в трудовом рабстве в Храме на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Источник: censor.net.ua

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