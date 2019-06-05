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Окупанти будують на лінії вогню «загадкові» споруди для провокацій, — ГУР

Окупанти будують на лінії вогню «загадкові» споруди для провокацій, — ГУР

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування російських окупаційних військ активізувало інженерні роботи з обладнання нових вогневих позицій вздовж лінії зіткнення.

При цьому особливості розташування та способи маскування позицій свідчать про те, що окремі з цих нових інженерних споруд призначені виключно для забезпечення прихованих обстрілів підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

У такий спосіб окупанти планують створювати штучні прецеденти та фабрикувати “фейкові” інформаційні приводи, з демонстрацією т.зв. “доказової бази” для дискредитації Об’єднаних сил та звинувачення їх у наче б то порушенні режиму припинення вогню.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ордло

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