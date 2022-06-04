Окупанти крадуть магнітики з холодильників та дивуються можливості подорожувати за кордон

Про це стало відомо з чергового перехоплення СБУ. Загарбник-мародер хизувався перед братом викраденими магнітиками, які українці збирали під час подорожей:

Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял.

росіяни відверто заздрять тому, що українці мають можливість подорожувати світом, тоді, як для більшості росіян це недосяжна розкіш.

Источник: https://t.me/spravdi/9823

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