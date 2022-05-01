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Окупанти лякають, що готові накрити вогнем гуманітарний коридор з Харкова

Окупанти лякають, що готові накрити вогнем гуманітарний коридор з Харкова

Російські окупанти пригрозили через звинувачення українських військових, що готують провокацію з обстрілу евакуаційного коридору з Харкова.

Джерело: російське державне медіа "РИА Новости" з посиланням на звіт міністерства оборони РФ

Деталі: Російське міністерство оборони звинуватило заздалегідь українських військових, що вони буцімто планують обстріляти евакуацію мирних мешканців із Харкова, а потім звинуватити Росію. Такі твердження свідчать про ймовірну підготовку артилерійського обстрілу росіянами мирного населення Харкова.

За їхніми словами, це має статися "найближчим часом".

Окупанти звинуватили Україну, що нібито в селі Цуповка українські підрозділи розмістили артилерійські системи для обстрілу.

Цупівка знаходиться дещо південніше від Козачої Лопані поблизу кордону України й Росії, за які ведуться бої між ЗСУ та окупаційними підрозділами російської армії.

Нагадаємо: Розвідувальні агенції західних країн, а також українська влада неодноразово попереджала про використання Росією провокацій "під чужим прапором" для звинувачення протиборчої сторони та фальсифікацію приводу для ескалації бойових дій.

Влада РФ неодноразово звинувачувала українських військових, іноземних журналістів, найманців тощо у звірствах, скоєних російськими окупантами в Україні. Зокрема, перекидає відповідальність за звірства росіян на Київщині на "фейки іноземних журналістів", а обстріл залізничної станції в Краматорську касетним снарядом назвала "провокацією націоналістів".

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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