Окупанти мінують Харківщину залповими дистанційними системами.

Російські терористичні війська вдаються до злочинних способів ураження цивільних громадян України та мінують територію України залповими дистанційними системами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про свідчить відео, оприлюднене інформаційною агенцією АрміяInform.

“Російські війська здійснюють залпи для масованого мінування української землі новітньою системою дистанційного мінування “Земледелие” в Харківській області. Ця система була вперше представлена на параді в 2020 році, а перші повідомлення про постачання у війська з’явились наприкінці 2020 — початку 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, така інженерна система дистанційного мінування (ІСДМ) встановлює протипіхотні міни на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона встановлена на шасі КамАЗу, має броньовану кабіну та може встановлювати мінні поля за допомогою 50-ти 122мм напрямних дуже швидко.

Це така собі РСЗВ, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу. Достовірно невідомо, які саме міни були “розсипані” по Харківській області, але раніше описувалися усі можливі міни для використання такими ІСДМ.

Для перезаряджання в комплексі існує ще схожа транспортно-заряджувальна машина для здійснення ще 50-ти залпів дистанційного мінування.

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