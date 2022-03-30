Окупанти мінують Харківську область новітніми мінами з сейсмічним датчиком, – омбудсмен Денісова

Російські загарбники мінують українську землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3«Медальйон», повідомляє Випадки використання мін з сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Окупанти застосовують їх при дистанційному мінуванні території регіону.

«Міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який приймає сигнал про вібрацію ґрунту та забезпечує підрив, якщо амплітуда коливання відповідає людським крокам. Після цього бойова частина міни вилітає на висоту близько півтора метри і вибухає.

Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії. Виробляються такі міни лише в РФ», – повідомляє Денісова.

Агентство Телевидения Новости