Окупанти мінують нові ділянки на Донбасі: опубліковано дані розвідки

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ використовує запроваджений з 27 липня ц. р. режим припинення вогню для удосконалення інженерного обладнання своїх передових позицій. Окупанти мінують нові ділянки місцевості, у тому числі поза межами опорних пунктів. При цьому, противник використовує як протитанкові, так і протипіхотні міни типу ПОМ-2 і ОЗМ-72 та саморобні вибухові пристрої. Високий рівень мінування місцевості призводить до втрат самих окупантів.

Так, 12 серпня ц. р. на протипіхотній міні підірвався бойовик одного з підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк).

Разом з тим, підвищується небезпека для цивільного населення.

Так, 13 серпня ц. р. на тимчасово окупованій території у Луганській області поблизу н. п. Щастя (Новоайдарський район) внаслідок підриву трактора на протитанковій міні під час виконання дорожніх робіт зазнала тяжких поранень цивільна особа , яка була за кермом трактора.

Нагадаємо, як повідомляла група ІС, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ в умовах запровадженого режиму припинення вогню проводить інтенсивні заходи оперативної та бойової підготовки.

Источник: sprotyv.info

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