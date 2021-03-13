Окупанти посилено проводять навчання на Донбасі: дані розвідки

Командування збройних сил російської федерації продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, цього тижня противником проведені командно-штабні тренування з приведенням у вищі ступені бойової готовності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів. У ході тренувань особливу увагу було приділено організації взаємодії між органами військового управління армійських корпусів та об’єднаних тактичних формувань інших силових структур російських окупаційних адміністрацій.

Крім того, окупанти готують медичні установи до роботи у посиленому режимі: з території російської федерації завозяться запаси медичного майна, обладнуються додаткові лікувальні палати, здійснюється дострокова виписка легко хворих осіб.

Источник: sprotyv.info

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