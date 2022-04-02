Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:45
Просмотров: 82

Окупанти прагнуть приховати вчинені ними міжнародні злочини

Окупанти прагнуть приховати вчинені ними міжнародні злочини

У березні 2022 року повідомлялося про спроби агресора зловживати діяльністю Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зокрема його московського офісу, та використати можливості МКЧХ як «прикриття» злочинів росіян, зокрема примусової депортації українських громадян до росії.

Наразі тривають системні порушення агресором норм міжнародного гуманітарного права, які насамперед полягають у не вибіркових нападах на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, у викраденнях, катуваннях та вбивств осіб, які не беруть участь у військових діях, у протиправному «призову» до війська агресора українських громадян у Криму та на Сході України, у відмові надавати «гуманітарні коридори» для евакуації, у жорстокому поводженні із полоненими українськими військовими.

Оскільки МКЧХ наразі можуть зайняти в цілому збалансовану позицію щодо дотримання сторонами конфлікту вимог міжнародного гуманітарного права, російська пропаганда вживає заходів із дискредитації самого МКЧХ та недопущення відвідань представниками Червоного Хреста окупованих територій південної та східної України.

Агресор, зокрема, розраховує що окупований Крим як «сіра зона», куди представники МКЧХ потраплять «в останню чергу», стає місцем де окупанти будуть утримувати у нелюдських умовах військовополонених та продовжувати примусовий масовий набір місцевого населення до лав російського війська.

English: https://arc.construction/28463

Источник: arc.construction

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

По потерям российских оккупационных войск на 02.04.2022
Сегодня 15:56    47
Ситуація на Харківщині станом на 2 квітня
Сегодня 13:20    218
Оперативна інформація станом на 12.00 02.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 13:10    182
Новости из США. Пятница, 1 апреля 2022
Сегодня 10:10    276
Британська розвідка вважає, що пожежа на нафтобазі в Бєлгороді ускладнить забезпечення окупантам, які оточують Харків
Сегодня 09:55    211
Ювенальні прокурори: внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 158 дітей
Сегодня 09:42    173
В Украине повреждены или разрушены не менее 53 всемирно значимых культурных объектов - ЮНЕСКО
Сегодня 09:32    189
В Харькове обстреляли Турбоатом и ХЭМЗ
Сегодня 09:21    456
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 02 квітня 2022 року
Сегодня 09:20    322
Верховная Рада Украины приняла ряд важных законов
Сегодня 09:10    274
 