Окупанти прагнуть приховати вчинені ними міжнародні злочини

У березні 2022 року повідомлялося про спроби агресора зловживати діяльністю Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зокрема його московського офісу, та використати можливості МКЧХ як «прикриття» злочинів росіян, зокрема примусової депортації українських громадян до росії.

Наразі тривають системні порушення агресором норм міжнародного гуманітарного права, які насамперед полягають у не вибіркових нападах на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, у викраденнях, катуваннях та вбивств осіб, які не беруть участь у військових діях, у протиправному «призову» до війська агресора українських громадян у Криму та на Сході України, у відмові надавати «гуманітарні коридори» для евакуації, у жорстокому поводженні із полоненими українськими військовими.

Оскільки МКЧХ наразі можуть зайняти в цілому збалансовану позицію щодо дотримання сторонами конфлікту вимог міжнародного гуманітарного права, російська пропаганда вживає заходів із дискредитації самого МКЧХ та недопущення відвідань представниками Червоного Хреста окупованих територій південної та східної України.

Агресор, зокрема, розраховує що окупований Крим як «сіра зона», куди представники МКЧХ потраплять «в останню чергу», стає місцем де окупанти будуть утримувати у нелюдських умовах військовополонених та продовжувати примусовий масовий набір місцевого населення до лав російського війська.

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Источник: arc.construction

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