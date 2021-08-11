Окупанти проводять командно-штабні навчання в ОРДЛО: дані розвідки

Командування ЗС РФ продовжує підтримувати у готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України у соціальній мережі Facebook.

Протягом минулого тижня противник провів командно-штабні навчання у 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК з відпрацюванням наступальних дій танкових і мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії. Водночас у з’єднаннях і частинах окупантів тривали заходи бойового злагодження артилерійських і мінометних підрозділів з проведенням практичних стрільб.

Крім того, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ здійснювало посилений контроль за підготовкою підпорядкованих з’єднань та частин до проведення зборів з резервістами.

Источник: sprotyv.info

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