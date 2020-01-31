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Окупанти проводять ротацію, підсилюючись танками та артилерією – розвідка

Окупанти проводять ротацію, підсилюючись танками та артилерією – розвідка

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Йдеться, перш за все, про Авдіївський, Бахмутський, Торецький, Сєверодонецький, Попаснянський та Маріупольський напрямки. Таким чином противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил, завдати втрат і спровокувати вогонь у відповідь.

Російсько-окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Також Головне управління розвідки повідомляє про планову ротацію передових підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК. У ході ротації противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення.

Ротації російсько-окупаційних військ передували інтенсивні заходи бойової підготовки батальйонних (ротних) тактичних груп з проведенням стрільб, у т. ч. з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ордло

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