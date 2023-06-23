Окупанти тероризують Херсонщину і б'ють по Запорізькій області

Які злочини росіяни вчинили вчора в Україні

Центр стратегічних комунікацій фіксує злочини рф на території України за 22 червня:

• Близько 12:30 росіяни з тимчасово окупованої території Херсонщини обстріляли з артилерії обласний центр. Також російські війська вели вогонь по населених пунктах Білозерської громади, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Внаслідок обстрілів поранення дістали четверо місцевих жителів та двоє волонтерів, які прибули на Херсонщину для надання соцдопомоги людям.

• У Запорізькій області ворог 84 ударами накрив 24 населені пункти: застосовував авіацію, здійснив сім атак з БпЛА, бив з РСЗВ. Зафіксовано 27 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів: житло та майно людей, повідомляє очільник місцевої ОВА Малашко.

Поранення отримали троє мирних жителів на лінії вогню – 84-річний чоловік та 54-річна жінка в Преображенці, а також літня жінка в Оріхові.

Джерело: https://t.me/spravdi/30649

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