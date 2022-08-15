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Окупанти в Херсоні вимагають від медиків підписувати документи про згоду отримувати зарплату в рублях

Окупанти в Херсоні вимагають від медиків підписувати документи про згоду отримувати зарплату в рублях

#ГУРінформує

● В тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду працювати під егідою «нової влади». Це також передбачає згоду отримувати заробітну платню в російських рублях. У разі відмови, співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

● Також окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою «Z».

● Продовжуються заходи зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так звану «гуманітарну допомогу». Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.

● На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/1104

Новости портала «Весь Харьков»

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