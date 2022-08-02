Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:26
Просмотров: 90

Окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів

Окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів

В тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які будуть створювати «масовку» на так званих «спонтанних акціях» на підтримку проведення референдуму. Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною. Це також дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян РФ. Зокрема, відмічено прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар акцій. Робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину «Фокстрот». Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів). Втім, бажаючих не багато, навіть незважаючи на серйозні «матеріальні стимули». З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити «активістів» з території окупованого Криму.

Продовжується завезення так званих «гуманітарних вантажів» з території РФ. Умовами отримання «гуманітарки» або її грошової компенсації є участь у так званих «акціях підтримки» окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних. Для координації дій створено «громадський рух «Мы вместе с россией»». Його завдання – організація проплачених «масових акцій на підтримку референдуму».

Курувати питаннями розподілу «гуманітарки» та проведення акцій призначаються місцеві жителі з проросійськими поглядами і представники партії «єдина росія»

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Война в Украине - геноцид коренных народов россии (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:21    14
Фінляндія відвоювала незалежність, хоча СРСР і намагався зробити її черговою республікою
Сегодня 08:12    43
Пенсіонера з Харкова засудили за виправдовування війни
Сегодня 08:03    71
«Дія» додасть опцію щодо мобілізації: кого це стосується
Сегодня 07:44    92
10 хороших новин 1 серпня
Сегодня 07:42    82
СБУ затримала двох російських агентів, які шукали «слабкі місця» в оборонних рубежах Сумщини (ВІДЕО)
Сегодня 07:35    82
рф використовує мобільні ігрові застосунки для збору даних в Україні
Сегодня 07:17    92
Оперативна інформація станом 06.00 02.08.2022 щодо російського вторгнення.
Сегодня 07:16    110
Як буде організований освітній процес з 1 вересня (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:10    90
Мы наблюдаем крах привычного нам миропорядка
Сегодня 07:00    124
 