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Окупанти вдосконалюють тактику підступних методів ведення війни — штаб ООС

Окупанти вдосконалюють тактику підступних методів ведення війни — штаб ООС

Російсько-окупаційні війська не гребують найбруднішими методами ведення бойових дій проти України. Успішно засвоївши тактику обстрілів з-за спин цивільного населення, окупанти не зупинилися у межах власного цинізму.

Про це повідомляє у Facebook пресцентр Операції об’єднаних сил.

Черговим показовим проявом нехтування будь-якими правилами та домовленостями стало використання збройними формуваннями Російської Федерації БПЛА для здійснення повітряної розвідки та коректування вогню артилерії і мінометів одночасно з виконанням спостережних польотів БПЛА СММ ОБСЄ.

Так, протягом попереднього тижня представниками Місії було повідомлено про 6 запусків БПЛА СММ в районі ділянки розведення сил та засобів “Золоте” та у 5-км зоні навколо неї з тривалістю польотів 2-4 години.

Разом з тим, у час, який був заявлений для польотів БПЛА ОБСЄ, обліковано 7 випадків застосування БПЛА збройними формуваннями Російської Федерації у тих же самих районах.

Показовим є те, що у цей час відбувалося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, у тому числі з використанням артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Таким чином, окупанти ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ.

Як повідомляла група ІС, українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують обмежувати свободу пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата СММ.

Источник: sprotyv.info

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