Окупанти викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей

Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.

На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.

В подальшому, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

Кожен із цих випадків є свідченням найжахливіших воєнних злочинів, які чинять окупанти на нашій землі. Всі вони будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання.

З міркувань безпеки, ми не називаємо імена постраждалих військовослужбовців та викрадених родичів. Але жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина.

Источник: gur.gov.ua

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