Окупанти викрали Циркунівського сільського голову Миколу Сікаленка

Сьогодні російські окупанти викрали Циркунівського сільського голову Миколу Васильовича Сікаленка, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Окупанти викрали Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців.

«Спільно із правоохоронцями з’ясовуємо всі обставини та робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка.

Окупанти вже не вперше вдаються до викрадень та чинять тиск на мирне населення. Кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади. На щастя, Віктора Терещенка вдалося звільнити з полону. Переконаний, ворогу нічого не вдасться і цього разу!», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости