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Окупанти вкрали унітаз з "Нової пошти" перед відступом на Харківщині

Окупанти вкрали унітаз з Нової пошти перед відступом на Харківщині Після звільнення Харківщини від окупантів в одному з відділень "Нової пошти" співробітники виявили нестачу унітазу. Джерело: "Нова пошта" у Twitter Дослівно: "Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке. Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?" Джерело: pravda.com.ua Новости портала «Весь Харьков»
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