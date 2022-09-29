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Окупанти вкрали унітаз з "Нової пошти" перед відступом на Харківщині
Після звільнення Харківщини від окупантів в одному з відділень "Нової пошти" співробітники виявили нестачу унітазу. Джерело: "Нова пошта" у Twitter Дослівно: "Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке. Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб?"
Джерело: pravda.com.ua Новости портала «Весь Харьков»
Повернулись у звільнені міста Харківщини і в одному з відділень побачили ось таке…— Нова пошта (@NP_official_ua) September 27, 2022
Хто здогадався, що для окупанта найбільший скарб? pic.twitter.com/Hm213VbkzE