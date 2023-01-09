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Они тоже были уверены в своей безнаказанности

Они тоже были уверены в своей безнаказанности

В Эстонии, а точнее в Тартуской тюрьме, сидят трое жестоких военных преступников из бывшей Югославии, которых направил сюда военный трибунал в Гааге. Вероятно, они будут отбывать здесь наказание до конца своей жизни.

Зовут их Драгомир Милошевич, Милан Мартич и Милан Лукич, также известный как Мясник. Для мира они все никто иные, как жестокие военные преступники, убившие тысячи людей.

 Все трое заключенных - сербы из бывшей Югославии, которые сыграли  значительные роли в югославской войне.

Милан Мартич, например, был последним "президентом" "республики" "сербская краина", которая является чистым аналогом дыныры-лыныры. Сегодня этой "страны" больше не существует, теперь эти територии - Хорватия

Мартич знаменит тем, что боролся в 1990-х годах за сохранение своего непризнанного "государства". В итоге он был обвинен Гаагским военным трибуналом в убийствах, пытках, разрушении городов и деревень.

Также Мартича обвиняли в ракетном обстреле города Загреб, который сегодня является столицей Хорватии.

Мартич выступал за независимость Сербии. В итоге, после разным данным, в югославской войне в 1990-е годы погибли десятки тысяч людей, а более 600 000 человек потеряли свои дома и стали беженцами.

Мартич отдал приказ об обстреле Загреба 2 и 3 мая 1995 года ракетами Orkan Rockets, содержащими кассетные боеприпасы. Суд в Гааге постановил, что он понес индивидуальную уголовную ответственность в соответствии со статьей 7 (1) Статута за отдачу приказа по пункту 15, убийство как преступление против человечности; Пункт 16, убийство как нарушение законов или обычаев войны; Пункт 17, бесчеловечные действия как преступление против человечности; Пункт 18, жестокое обращение как нарушение законов или обычаев войны; и пункт 19, нападения на гражданских лиц как нарушение законов или обычаев войны

В 2007 году Мартич осуждён на 35 лет

Второй человек, сидящий в Тартуской тюрьме - Драгомир Милошевич. Он  командовал "армией" "республики" "сербская краина". Именно эта "армия" в течение трех лет держала в осаде город Сараево.

Драгомир Милошевич командовал корпусом армии боснийских сербов "Сараево-Романия" (Sarajevo-Romanija), который в 1994-1995 годах на протяжении 15 месяцев принимал участие в блокаде Сараево. Именно он отдал приказ о постоянном снайперском и минометном обстреле боснийской столицы, в результате чего погибло множество мирных жителей.

Милошевича обвиняли в семи актах террора и бесчеловечности во время блокады Сараево. По пяти из них он был признан виновным, по двум оправдан. Суд, в частности, подчеркнул, что 28 августа 1995 года по приказу Милошевича корпус осуществил обстрел, при котором погибло 34 и было ранено 78 мирных жителей.

Третий человек - Милан Лукич, который также известен как Мясник. Луки возглавлял военизированное подразделение под названием «Белые орлы». Именно его подчинённые совершалоэи преступления против человечности в отношении местных мусульман в Боснии и Герцеговине.

Военные преступления Лукича заключаются в основном в убийствах боснийских мусульман, в том числе женщин, детей и стариков, в районе Вышеграда. В историю это преступление вошло под названием Резня на Пионерской(Пионирска) улице - они с братом были признали виновными в том, что заперли в двух домах, а потом сожгли заживо около 130 боснийских мусульман - женщин, детей и стариков. Те, кто пытался бежать, были расстреляны.

Милан Лукич, согласно приговору Гааги, отдал приказ о массовом убийстве. Приговорён в 2009 году к пожизненному

Эпилог. Всех троих оправдывает рф на самом высшем уровне. В понимании москвы - это несправедливые суды НАТО

Мораль. Гаага ах#еет от количества военных преступников из рф. Часть из них не доживут до суда, часть будут прятаться до конца жизни

При чем тут вышеназванные -ичи-? При том, что все они считали себя безнаказанными + никто из них не признал себя виновным.

Гаага все ближе, русня.

Конец

Джерело: https://t.me/gistapapapa/56783

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