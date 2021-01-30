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Организатору незаконной вырубки акаций на Харьковщине объявили о подозрении (ФОТО)

Организатору незаконной вырубки акаций на Харьковщине объявили о подозрении (ФОТО)

По данным следствия, мужчина нанял 4 работников и убедил их, что рубить деревья в лесополосе – законно.

Незаконный спил деревьев зафиксировали в лесополосе вблизи села Тихополье Лозовского района 31 октября 2020 года.

На месте преступления полицейские нашли 11 срубленных акаций и 5 ясеней разного размера. Ущерб оценили в более чем 109 тыс. грн, сообщили в пресс-центре ГУНП в Харьковской области.

“В ходе расследования установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель. Злоумышленник заранее нанял 4 мужчин для спиливания деревьев и заверил их в законности своих действий”, – отметили в полиции.

28 января 2021 года предполагаемому организатору незаконной вырубки объявили о подозрении. Его обвиняют по ч. 4 ст. 246 (“незаконная вырубка, перевозка, хранение, сбыт леса”) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Организатору незаконной вырубки акаций на Харьковщине объявили о подозрении (ФОТО)

Организатору незаконной вырубки акаций на Харьковщине объявили о подозрении (ФОТО)

Организатору незаконной вырубки акаций на Харьковщине объявили о подозрении (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

Новости портала «Весь Харьков»

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